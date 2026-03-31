◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー広島(31日、神宮球場)開幕から戦いの場を移し、2カード目がスタート。ともに3連勝同士となるヤクルトと広島の試合は、小川泰弘投手と森下暢仁投手が先発マウンドにあがります。ホーム開幕戦では、活動を休止していた球団マスコット・つば九郎も正式に復帰。さらなる盛り上がりが期待される中で、小川泰弘投手が先発を託されました。直近登板となった22日の日本ハムとのオープン戦では、5回を投げ、