夫の死後、経済的な理由からあらゆる交際を断つようになったSさん（62歳）。退職金代わりの共済金や寡婦年金といった制度上の支えはあったものの、事業の清算や闘病費用で資金は枯渇。「お金がないから」と友人の誘いを断り続けるうちに、周囲から人がいなくなりました。唯一の社会との接点であるパート先でも人間関係に悩み、誰とも本音で話せない日々。お金の余裕のなさが心の余裕を奪い、社会的に孤立していくシニア女性の事例