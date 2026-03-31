原材料高騰に伴うインフレと、出口の見えない低金利。実質賃金が伸び悩む中、子育て世代は「教育資金の確保」という難題に直面している。こうした中、2026年度税制改正大綱に盛り込まれた「こどもNISA」への関心が急騰している。27年1月の開始を前に、なぜ「パパママ投資家」たちは預貯金から株式投資へと舵を切るのか。最新の意識調査から、変容する資産形成の最前線を追う。中長期の投資で教育資金確保目指す教育費準備の切り札