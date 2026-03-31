２０２５年１１月１８日に起きた大分県大分市佐賀関の大規模火災から４ヶ月余りが経った。現地では焼けた建物の解体作業が行われ、復興の槌音が響いているが、発災直後、「同伴避難所」をいち早く立ち上げ、ペットと暮らす住民や地域猫への支援（一時預かりや物資配布など）を行った施設がある。【写真】寄付のフードに添えられた、心温まる手紙火災現場から車で１０分ほどの場所にあるアニマルシェルター「RIRIMAM（リリマム）の