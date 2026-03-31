大分の特産品「関あじ」「関さば」で知られる大分県大分市佐賀関で起きた大規模火災から３月１８日で４ヶ月が経った。「猫は大漁を招く」などとして、住民と地域猫たちがのどかに過ごしてきた漁師町はいま、がれきの撤去作業など復興のさなかだが、現在３０数匹いる地域猫たちは火災後も元気に過ごしている。２０２２年からここで猫の世話を続けている大野富子さん（５９）と、デザイナーの橋本康聖さん（５０）のもとを訪ね、火災