4歳の息子から母親に渡された、野の花をまとめたブーケのプレゼントが「X」で大きく注目を集めました。【写真】4歳息子さんが摘んだ野の花のブーケ「これはただのお花ではありません今日で四歳になった息子が自ら集めて可愛い花瓶に生けてくれた状態で『いつもありがとね』と渡してくれた 世界一美しいお花です」こんな言葉とともに写真を投稿したのは、「小6」「小3」「小1」「4歳児」の4兄弟のお母さんで子育てに奮闘中の「ゴ