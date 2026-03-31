着実な進化を遂げた2つのカローラ2025年12月、トヨタの英国法人は主力車種である「カローラ」のハッチバックおよびワゴンモデルの2026年仕様を発表しました。これらは日本ではそれぞれ「カローラスポーツ」「カローラツーリング」として知られているモデルにあたります。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「“新たな”カローラ」の姿です！ 画像で見る（10枚）この変更は大規模な刷新ではないものの、商品力をさらに引き