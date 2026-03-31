「補強しなくても勝てる」――そんな常識外れの野球を体現したのが落合博満だった。【画像】「マネジメント術で読むプロ野球監督論」04年から中日を率い、8年連続Aクラス、リーグ優勝4回。派手な戦力補強に頼らず、合理性と役割分担を徹底した“負けない野球”で常勝軍団を築いた。その裏にあったのは、徹底した地獄キャンプと冷徹な戦術眼、そして意外な“選手思い”の一面だった。 「マネジメント術で読むプロ