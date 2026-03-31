日本の男性用化粧品市場は5年間で約1.8倍という急成長を遂げている。男性が美容にお金をかけることが「当たり前」になりつつあるが、なぜ、長年「女性のもの」と思われてきた美容、特にスキンケアを日本の男性たちが受け入れるようになったのか？その背景には各メーカーの巧みなマーケティングがあるという。 【写真】大谷翔平も美容広告に起用されている マーケティング戦略を研究する高千穂大学の永