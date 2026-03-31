太平洋戦争末期、死を覚悟した訓練を受けながらも生き延びた人々は戦後どのように生き直したのだろうか。広島を拠点に取材を続けるジャーナリスト・佐田尾信作と、「戦中派」をテーマに執筆を続ける前田啓介が、陸戦隊・暁部隊の若者たちの知られざる記録をめぐって語り合う。一度は死を心に決めた人々が、その後の長い戦後をどんな思いで生き抜いたのか。アメリカ軍の軍歴とも比較しながら論じてもらった。【写真】戦