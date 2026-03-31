国内女子ツアーは宮崎で今季第4戦が終了。今年も非シード選手を対象にした、メルセデス・ランキング（以下MR）に応じシーズン途中に出場優先順位を入れ替える『リランキング』が実施されるが、その対象になる選手にも大きな動きがあった。【写真】“華”がありますリランキング組の吉澤柚月がドレスを着ると…4位タイで大会を終えたルーキーの藤本愛菜が、52.42ptを獲得。今季通算を75.23ptまで伸ばし、暫定リランキング5位に浮