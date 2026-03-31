30日付の女子世界ランキングが発表された。【写真】宮崎県勢の優勝に“不死鳥”も涙1位のジーノ・ティティクル（タイ）、2位のネリー・コルダ（米国）は変わらず。3位には、先週の米国女子ツアー「フォード選手権」で大会連覇と2週連続優勝を果たしたキム・ヒョージュ（韓国）が4位から浮上。チャーリー・ハル（イングランド）がトップ3から陥落し、4位になった。5位はミンジー・リー（オーストラリア）。日本勢は6位の山下美夢