不足が懸念される「ナフサ」って？ 中東情勢の緊迫を受けて、先週始まった石油の国家備蓄の放出。既に行われている民間備蓄の放出分と合わせると、国内需要の45日分が市場に放出されることになります。ガソリン補助金の財源として、新たに8000億円の支出も決まり、原油高騰の長期化に備えます。 【図で見る】「ナフサ」由来の製品なにがある？ そんな中、懸念されているのが、生活用品への影響です。原油を精製して作られ