YouTube「片岡篤史チャンネル」のアシスタントとして注目を集め、野球やサッカーリポーターなどでも活躍する吉田恵美が、3月31日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】同誌には…美尻パーソナルトレーナーSakuraも登場同誌初登場となる今回、色香あふれるランジェリーグラビアで、美貌とスレンダーなボディを披露している。同誌には、森脇梨々夏、幸田あかり、Sakura、りんたろー、大嶋みくらが登場する。