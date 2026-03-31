アメリカによる石油禁輸措置で深刻な燃料不足となっているキューバに、10万トンの原油を積んだロシアのタンカーが到着しました。キューバ共産党の機関紙「グランマ」は30日、10万トンの原油を輸送するロシアのタンカーがキューバに到着したと報じました。今年1月にアメリカが課した制限措置以降、原油を乗せたタンカーがキューバに到着したのは初めてということです。「グランマ」は、「キューバは国を機能させるために石油を必要