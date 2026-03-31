政府の書店活性化プランに盛り込まれた施策の一つとして、出版業界で本の返品を減らす方法を検討した「返品削減研究会」のとりまとめ案が３０日、判明した。本の在庫を把握し、効率的な流通を可能とするＩＣタグの普及のため、関連機器を中小企業省力化投資補助金（カタログ注文型）の対象に指定し、書店への導入を促進することを明記した。一方で、ＩＣタグを貼付する出版社への支援については課題を残した。３１日の第３回研