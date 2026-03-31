4月3日放送のフジテレビ系バラエティー『全力！脱力タイムズ』（後11：00）には、ゲストに小坂菜緒（日向坂46）が登場。お笑い芸人の長谷川忍（シソンヌ）とともにゲストコメンテーターを務める。【番組カット】身振りを交えて…『脱力タイムズ』に登場する小坂菜緒今回は、この夏のFNS27時間テレビのメイン企画を『全力！脱力タイムズ』が担当することが発表され！？目玉企画「1000万円争奪・クイズ！脱オネア」の挑戦者を探