木村拓哉さん（53）が、自身がアンバサダーを務めるゴルフアパレルブランドの新CMに出演。撮影では、映像の完成度を高めるためにこだわる様子が見られました。撮影で木村さんは、最大高さ10m、幅12mの巨大な幕を背景に、最新コレクションを着用して華麗なスイングを披露。さらに、木村さんはウエアが最も美しく見える角度や身体の向きを自ら調整し、グローブを着けるか着けないか、はたまたポケットに入れるかなど、映像の完成度を