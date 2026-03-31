●おじさんたちが愛らしくて仕方ない 反町隆史、大森南朋、津田健次郎のトリプル主演で、“こんなはずじゃなかった”大人たちの再会と再生を描いた「1988青春回収ヒューマンコメディ」のフジテレビ系ドラマ『ラムネモンキー』(毎週水曜22:00〜 ※TVer、FODで配信)の最終話が、25日に放送された。普段はネガティブなコメントであふれやすいSNSだが、こと本作に関してはポジティブなコメントが多数を占めた。その理由と、本作が『ラ