Googleが、iOSとAndroidにおけるGoogle検索とGoogle翻訳の新たな機能を、日本を含む多くの地域に拡大した。Google検索では音声とカメラの両方を使ってAIモードとの対話ができるようになる。カメラに映っているものを認識し、リアルタイムで質問に答えたりしてくれる。また、Google翻訳ではライブ翻訳が可能になり、リアルタイムで翻訳結果を聞けるようになった。まさに同時通訳だ。関連記事：Google、会話でAI検索「検索 Live」を