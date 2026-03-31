ファッションモデルのミランダ・カーさん（42）が2026年3月26日（日本時間）に自身のインスタグラムを更新。美貌際立つシアーデザインのキャミソール姿を披露した。「Business as usual」ミランダ・カーさんは、「Business as usual」とコメントを添えて、キャミソール姿の笑顔ショットやカメラ目線でポーズをとる写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ネックレスをつけ、レース素材を使った深みのある緑のキャミ