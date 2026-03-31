肝臓が疲れているときに体が出すサイン 肝臓は多少ダメージを受けても、強い痛みなどの明確な自覚症状がないのが特徴です。そのため、肝臓の働きが低下していても、多くの人は「年のせい」「疲れているだけ」と見過ごしてしまいがちです。しかし、肝臓が処理しきれなくなった負担は、別の形となって体に現れることがあります。 例えば、「以前より疲れやすくなった気がする」「しっかり寝ても朝からだるい」「食後に強