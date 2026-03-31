各地で桜の開花が進んでいます。これからお花見を楽しむ人も多いと思いますが、各地の桜は今、「老い」に直面しています。 30日、淡いピンク色の桜が満開となり、見頃を迎えている福岡県朝倉市の秋月・杉の馬場。■訪れた人「（久留米は）ここまで咲いていないです。満開ですね。」「ずっと向こうまでトンネルで、中を歩くのが気持ちがいいですね。」春本番の陽気の下、訪れた人を楽しませる桜について、全国各地で問題が起きて