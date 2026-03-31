足が原因で運動能力が低下、集中力が欠如している子供が増加している 子供のうちに気づいて正しい歩き方を学ぼう 近年、足に問題を抱えている子供が増えており、社会問題にまでなっています。足の問題がなぜそんなに深刻なのかというと、子供の運動能力や集中力の低下につながるからです。 しかし、子供は足の問題を自覚できません。痛みがあれば親に訴えますが、たいていは「足がだるい」「足が疲れやすい」程度にしか気に