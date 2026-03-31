30日、酒を飲んで車を運転したとして、北九州市小倉北区の派遣社員・佐藤隆史容疑者(49)が逮捕されました。佐藤容疑者は、別の日に酒気帯び運転をした疑いで警察から任意の出頭を求められていて、30日に車で小倉北警察署を訪れました。取り調べの際、佐藤容疑者から酒の臭いがしたため調べたところ、基準値を超えるアルコールが検出されました。警察は、防犯カメラの映像で運転していたことを確認し、佐藤容疑者を逮捕しまし