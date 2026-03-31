山形県酒田市で30日夜、火事があり、物置小屋の一部が焼けました。30日午後8時45分ごろ、酒田市駅東1丁目の無職斉藤則夫さん（78）方の物置小屋から出火していると近隣の住民から119番通報がありました。駆け付けた消防が消火活動に当たり、火は約40分後に消し止められましたが、物置小屋の一部が焼けました。この火事によるけが人や延焼などはありませんでした。酒田警察署と消防で出火の原因を調べています。