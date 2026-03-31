◆米大リーグブルージェイズ５ー２アスレチックス（２９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）がメジャーデビュー３戦１２打席目にして初アーチを放った。２９日（日本時間３０日）の本拠アスレチックス戦に「５番・三塁」でスタメン出場すると、４回無死から逆方向の右中間へ豪快なソロをたたき込んだ。開幕３戦すべてで安打をマークした岡本の活躍もあり、チームは３連勝。３０