＜天気＞近畿〜東北は雨になるでしょう。各地で風も強まって、春の嵐になりそうです。紀伊半島や東海では雨も強まるでしょう。関東は雨は降ったりやんだりで、海沿いを中心に風が強まりそうです。しっかりとした傘と濡れたものを拭くタオルやハンカチが役に立ちそうです。九州の雨はお昼前にはやんで、中国・四国の雨はお昼過ぎにやむでしょう。＜日中の気温＞30日（月）と同じか3℃くらい低いでしょう。それでも平年より5℃くらい