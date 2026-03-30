白砂糖やみりん、蜂蜜は甘味料の代表格ですが、糖質・カロリーが気になるので避けているという方はたくさんいらっしゃいます。しかし、糖質は栄養学的には重要な栄養素なので完全にカットしてしまうのは良くありません。「では、甘味料に何を選べばいいの？」という方へ向けて、甘味料の種類や特徴を管理栄養士の佐久間さんに解説してもらいました。 監修管理栄養士：佐久間 愛子（管理栄養士） 管理栄養士として介護