歴史には数々の「失敗」がある。この真実を読み解くことで、時を経て繰り返される現代の失敗に向き合う連載『歴史失敗学』。第11回は、豊臣家が滅びた理由について、考察する。（作家・歴史研究家瀧澤 中）豊臣家が滅びたとき大坂城の焼け跡から発見された金銀慶長20（1615）年、大坂夏の陣で豊臣家は滅びた。このとき、大坂城の焼け跡から黄金2万8060枚、銀2万4000枚が発見されている（『駿府記』）。現在の価値にしておよ