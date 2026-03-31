韓国のフィギュアスケート選手イ・ヘインが、熱愛説の出た「4回転の神」イリア・マリニンとの仲睦まじい密着SHOTを公開して話題だ。【写真】イ・ヘイン、露出多めの大胆バニーコスイ・ヘインは3月30日にインスタグラムで黒いハートの絵文字を2つ綴り、数枚の写真を投稿した。投稿には、29日にチェコ・プラハで開催された「ISUフィギュアスケートアワード2026」で密着して写真を撮る2人が写っている。イ・ヘインは花柄が施された黒