出版不況や活字離れが叫ばれて久しい。実際にデータを見ても、子どもも大人も読書時間が減り続けている。一般的に、本を読まないと教養や思考力が育たないと言われるが、問題はそれだけにとどまらない。「読書離れ」が引き起こす、本当の弊害とは？※本稿は、脳科学者の毛内 拡『読書する脳』（SBクリエイティブ）の一部を抜粋・編集したものです。本を読まなくなった現代の子どもたち現代の子どもたちの読書習慣は、私たちが想