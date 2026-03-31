●雨のピークは過ぎているものの、昼過ぎにかけてまだにわか雨の心配も●最高気温は各地18度前後。この時期にしては暖かい状態が続く見込み●あす4月1日(水)は再び天気下り坂。日中を中心に傘の出番に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜から非常に活発な雨雲が流れ込みところどころで雷も発生しました。この時間はすでに雨のピークは過ぎていますが、まだところどころに細かい雨雲が掛かっています。県内でこれまでに降った