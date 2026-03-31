中国メディアの毎日経済新聞は29日、中国で不妊不育（不妊症や不育症）が年々増加していると報じた。米コンサルティング会社フロスト＆サリバンがこのほど発表した「2026年中国生殖補助医療業界の発展現状および将来動向白書」によると、中国の不妊夫婦の数は年々増加しており、20年の5480万組から25年には6060万組に増えた。35年には7440万組に達する見込みだという。高齢による不妊割合の上昇や治療の普及率向上を背景に、中国の