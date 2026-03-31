F1実況、ラジオDJ、ナレーターなど数多くの分野で活躍するタレントのサッシャが30日、自身のSNSを更新。難関試験を突破し、“正式”に気象予報士になったことを報告した。【写真】一体何刀流？通知書手に笑顔を見せるサッシャサッシャは今月14日、自身のSNSで6度目の試験で気象予報士に合格したことを報告していた。この日の投稿では「気象予報士登録通知書が届きました」と報告し、通知書を手に笑顔を見せる自身を公開。「こ