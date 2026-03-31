俳優の長澤まさみ、柄本佑、石橋静河が共演する映画『このごにおよんで愛など』が、11月27日に公開されることが決まった。あわせて、30秒の特報映像とティザービジュアルが解禁された。【動画】映画『このごにおよんで愛など』30秒特報本作は、是枝裕和監督や西川美和監督が立ち上げた制作者集団「分福」に所属し、両監督のもとで監督助手を務めてきた広瀬奈々子による長編第2作。2019年に柳楽優弥主演の『夜明け』で監督デビ