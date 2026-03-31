加藤浩次と柴田英嗣（アンタッチャブル）がMCを務める謎解きバラエティー『不思議体験ファイル 信じてください！！』の第7弾が31日午後10時から、カンテレ・フジテレビ系全国ネット（一部地域を除く）で放送される。【動画】画像を拡大…W杯で写り込んだ“神の手”？を徹底検証これまで誰に話しても信じてもらえなかった“不思議体験”を持つ人の体験談を、番組スタッフがあらゆる手段を使い徹底検証。取材で見える“新たな事