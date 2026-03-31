◇ア・リーグブルージェイズ5―2アスレチックス（2026年3月29日トロント）ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督は30日(日本時間31日)、ロッキーズ戦の前に取材に応じ、ロッキーズ先発の菅野について「キッチンシンク（何でもあり）タイプの投手」と分析した。シュナイダー監督はベテラン右腕の特徴を「とにかく球種が多いこと、そしてどんなカウントでもほぼどの球種でも投げてくる」と説明。そのうえで攻略するに