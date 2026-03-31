ぬいぐるみと一緒に時間を楽しむ「ぬい活」人気の高まりで、“ぬいぐるみ専用の洋服”「ぬい服」が注目されています。専門店では“予約制”になるほど人気のワケとは？ 【写真を見る】ぬい活人気で注目の「ぬい服」…専門店や試着室も大盛況【THE TIME,】 人気ブランドも「売り場拡大」「アイドルのグッズとかでぬいぐるみが増えてきたというのもあり、ぬい服（ぬいぐるみ専用の服）の売上げは発売当初の2024年あたりか