高校野球の7回制導入に賛成、反対の意見がぶつかり合っている。「絶対反対」「9回戦ってこその野球だ」という主張には、昭和の時代から野球に打ち込んできた者として共感する部分は多い。一方で暑さ対策、高校生の健康対策を優先すべきという声も無視はできない。時代に応じて高校野球は変化してきた。33年（昭8）の中京商と明石中は延長25回を戦い抜いた。69年（昭44）の松山商と三沢の延長18回引き分け再試合は、中学時代に