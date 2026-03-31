自転車青切符（交通反則通告制度）がいよいよ4/1にスタートします。なんだか「アレもコレも青切符」と言いつのるメディア（マス､ネットを問わず）も多いのですが、現実はこんな感じです。（アーカイブマネジメント部疋田 智）【写真をみる】自転車青切符の6類型、歩道通行の指導取締り歩道を走るだけで、即、青切符？4月1日ついにスタートする自転車青切符制度ですが、これを扱うテレビや新聞、さらにはネット記事に多くの混乱が