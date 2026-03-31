ウクライナのゼレンスキー大統領【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は30日、ロシアの石油施設への攻撃を減らすよう一部の支援国から要請を受けたと明らかにした。米国とイスラエルによるイラン攻撃を受けた原油価格高騰が背景にあるとみられる。ゼレンスキー氏は、ロシアがウクライナのエネルギー施設への攻撃を停止すれば、ウクライナも攻撃停止に応じる考えを示した。ゼレンスキー氏は記者団に、どの国から要請を