◇プロ野球パ・リーグ 日本ハムーロッテ(31日、エスコンフィールドHOKKAIDO)開幕から戦いの場を移し、2カード目がスタート。日本ハムの予告先発は細野晴希投手、ロッテの予告先発は木村優人投手と発表されています。開幕カードでは、2位以降にダブルスコアの差をつける12球団最多の8HRを放った日本ハム打線。しかし投手陣はチーム防御率6.75とワーストの数字をマークし、昨季の王者・ソフトバンクに3連敗を喫しました。ホームに戦