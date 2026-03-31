新年度の暫定予算が30日に成立しました。当初予算案の国会審議が続く中、政府が不測の事態に備えるとして提出した暫定予算は衆参両院の本会議で可決、成立しました。国民民主党・玉木代表：解散総選挙をした時点である意味わかっていた。“不測”ではなくて、予測可能な未来だった。当初予算案については与党が年度内の成立を断念し、4月3日までに成立させたい方針を野党側に伝えました。自民党・鈴木幹事長：国民生活というものを