就職や転職など、新たなステージに立つ人も多い新年度。4月から企業に女性活躍の取り組みを義務づける「改正・女性活躍推進法」の一部が施行されます。女性が職業生活の中で、個性や能力を十分に発揮できるようにするのが目的です。就活の際に参考になる企業データも、新たに公表されるようになります。具体的に何が変わるのでしょうか？■101人以上の企業にも公表を義務付け、男女間の賃金差と女性管理職の割合これまで従業員301