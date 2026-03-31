ＭＬＢ公式サイトは２９日（日本時間３０日）に開幕シリーズでの活躍した選手に対する表現が誇張かどうかを検証した。その中で、メジャー史上４人目となるデビューから３試合連続本塁打を放ったホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）を取り上げた。２９日の敵地ブルワーズ戦の２回に３戦連発のソロ弾を右中間に放った瞬間、ホワイトソックスの実況アナウンサー、ジョー・シュリフィン氏は「口がぽかんと開いているよ。…彼