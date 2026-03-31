筆者の話です。妊娠後期の通勤電車は、想像以上に体にこたえるものです。優先席の近くに立っていても必ず座れるわけではなく、揺れる車内でつり革につかまりながら過ごす時間は、体力的にも気持ち的にも少しつらいものでした。そんなある朝、遠足に向かう中学生たちの優しさに、思いがけず心を救われる出来事がありました。 妊娠後期の通勤ラッシュは想像以上に大変だった 妊娠後期に入ったころ、私は毎日電車で通勤してい