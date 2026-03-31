性的暴行をしたうえに60万円を奪う「酔って寝ている女性を介抱しているうちに、自分の性的な衝動が高まってしまい、性行為に及んでしまいました」アパートの通路で寝ていた女性に性的暴行を加えた元中学校教諭は、当時のことをこのように振り返っていた。「’25年11月６日、埼玉県警捜査１課は準強制性交と窃盗の疑いで、中学校教諭・武井英憲（ひでのり）被告（36）を逮捕しました。武井被告は’21年６月12日の早朝、当時、住んで