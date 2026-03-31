ピアノの鍵盤に手をかけて音を鳴らして遊んでいる猫さんの姿が可愛らしいと、国内外の人からたくさんのコメントが寄せられています。動画は16.2万回以上も再生され、「凄いね～しかも暗譜。可愛い」「初心者にしては上手いニャン」とのコメントが集まっています。 【動画：ピアノの前に置いてある『椅子の上にいた猫』…完璧な姿勢で音を鳴らす『驚きの光景』】 ピアノ初心者の猫さん Instagramアカウント「sora_komugi」