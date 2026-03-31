【マクドナルド】から「ドラえもん」の新作映画をテーマにしたおもちゃがもらえる「新作ハッピーセット®」が登場。今回はその中から、お風呂で遊べるアイテムをピックアップ。湯船に浸かりながら、楽しい時間をエンジョイできそうです。第1弾 & 第3弾でゲットできるので、ぜひチェックしてみて。 置物としても可愛い「おさえてふしぎ？！ オイシーン貝シャワー」 座っているドラえもんの